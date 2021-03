Samsung rolt Android 11 uit voor Galaxy A50 en Galaxy A70

Twee populaire smartphones van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. Zowel de Galaxy A50 als de A70 krijgen de grootse update naar Android 11 aangereikt, samen met een reeks verbeteringen zoals One UI 3.1.

Galaxy A50 en A70: Android 11

De in 2019 uitgebrachte Samsung Galaxy A50 en Galaxy A70 worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe software-update. Deze keer geen beveiligingsupdate, maar de grote update naar Android 11. Eerder verscheen deze update al voor meerdere toestellen van Samsung. De fabrikant levert naast de nieuwe Android-versie ook de nieuwste skin, One UI 3.1. Onlangs verscheen de security-patch van maart al voor de twee smartphones, dus die zit er niet bij met deze update.

Dankzij de nieuwe Android 11 update kun je van verschillende nieuwe features profiteren op je Galaxy A50 of Galaxy A70. De notificaties zijn vernieuwd en daarbij is er ook een nieuwe mediaspeler. De privacy-instellingen zijn verder uitgebreid en verfijnd zodat je een app ook eenmalig een machtiging kunt geven. Verder is er schermopname, bubbels voor ondersteunende (chat-) apps en nog verschillende andere nieuwe verbeteringen. Samsung heeft aan One UI 3.1 ook verschillende verbeteringen toegevoegd, die je bijvoorbeeld tegenkomt in de camera- en galerij-app. Tevens is er een vernieuwde spaarstand voor de accu en kun je het scherm uitschakelen door twee keer op het scherm te tikken.

Wanneer de update beschikbaar is voor jouw Galaxy A50 of Galaxy A70, krijg je hier een notificatie van op je smartphone.

