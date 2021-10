Nieuwe Samsung Galaxy Unpacked aankondiging op 20 oktober – wat gaan we zien?

Samsung heeft een uitnodiging de deur uitgedaan voor een nieuwe aankondiging. De fabrikant heeft op 20 oktober een nieuwe editie van Galaxy Unpacked Part 2. Wat kunnen we op deze dag verwachten?

Galaxy Unpacked Part 2

Volgende week zal Samsung een nieuwe aankondiging houden, zo wordt duidelijk uit een mededeling van het bedrijf. Het is niet de eerste editie van het aankondigingsspektakel, dus Samsung gebruikt de naam Galaxy Unpacked Part 2 om deze presentatie aan te duiden. We zien een kleurrijke teaser van Samsung, samen met verschillende icoontjes van Samsung-apps.

De verwachting

Maar wat kunnen we op deze woensdag verwachten? Het lijkt erop dat Samsung haar nieuwe paradepaardje aan gaat kondigen; de Galaxy S21 FE. De aankondiging van deze Fan Edition zou volgens eerdere geruchten geannuleerd zijn, later wisten andere geruchten te melden dat Samsung toch de smartphone aan zou kondigen, maar op een later moment. De geplande release van de Galaxy S22-serie zou volgens de berichten wel uitgesteld worden. We verwachten dus de S21 FE, en van deze smartphone zijn al de nodige specificaties en berichten opgedoken.

Een ander apparaat dat we mogelijk gaan zien op 20 oktober, is een nieuwe tablet. De berichten spreken over de Samsung Galaxy Tab A8. Misschien zouden we zelfs al de Tab S8-serie gaan zien, maar daarover is eigenlijk nog niets verschenen in het geruchtencircuit. Er gaan ook geruchten rond over nieuwe kleuren voor de Galaxy Z Flip 3.

Wat we precies gaan zien, horen we dus volgende week, op 20 oktober. De aankondiging is om 16:00 uur Nederlandse tijd.