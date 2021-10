Samsung stopt met updates voor Galaxy Note 8; veranderingen voor Tab S6 en M22

Samsung heeft wijzigingen doorgevoerd in het updatebeleid. De fabrikant stopt met updates voor de Note 8. Tevens zijn er nog enkele veranderingen.

Geen updates meer voor Note 8

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat Samsung stopte met het uitrollen van maandelijkse updates voor de Note 8. Nu is het tijd voor de volgende aanpassing van het updatebeleid. De smartphone uit 2017 zal niet langer meer bijgehouden worden met updates. Samsung heeft het toestel in de afgelopen vier jaar keurig bijgehouden met software-updates, maar hij is nu aan het eind van zijn levensduur. Tot nu toe kreeg het toestel eenmaal per kwartaal een update.

Het updateschema is ook voor verschillende andere toestellen aangepast. De Samsung Galaxy Tab S6 krijgt voortaan tweemaandelijks een update, in plaats van eens per drie maanden. Dit geldt ook voor de niet in ons land uitgebrachte Galaxy A90, M10s en M30s. Nieuw in de lijst is de Samsung Galaxy M22. Deze nieuwe smartphone, die ook naar Nederland komt, kan ieder kwartaal een update verwachten.

Samsung Galaxy Note 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 480,00 euro