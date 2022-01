Samsung Galaxy S21 FE nu te koop in Nederland: alle details op een rij

Hij was langverwacht, en nu is hij dan eindelijk verkrijgbaar in Nederland; de Samsung Galaxy S21 FE. De verwachtingen zijn hooggespannen en je krijgt direct Android 12. De telefoon is nu te koop.

Galaxy S21 FE kopen

De Samsung Galaxy S21 FE werd eerder deze maand aangekondigd. De smartphone werd eigenlijk maanden geleden al verwacht, maar dat betekent niet dat deze Galaxy S21 FE niet het overwegen waard is. Voor wat minder dan de prijs van een high-end smartphone, krijg je een smartphone boordevol mogelijkheden. Eerder wist de voorganger in de Galaxy S20 FE review zich al te bewijzen, en ook de S21 FE heeft alles in huis om weer te slagen.

Nog even kort op een rij; de smartphone heeft een 6,4 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie. In Nederland verschijnt het toestel met de Snapdragon 888 octa-core chipset en is er 6GB/8GB aan werkgeheugen. Je kunt de 4500 mAh accu met 25W opladen via de kabel en 15W draadloos. Er is keuze uit de kleuren groen, lavendel, wit en grafietzwart. Vanuit de doos draait de Samsung Galaxy S21 FE op Android 12 met One UI 4. Samsung hanteert een uitgebreid updatebeleid; qua Android-updates ben je zeker tot en met Android 15 en de beveiligingsupdates gaan vier jaar lang door.

Je kunt de Galaxy S21 FE kopen bij Samsung zelf, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt, T-Mobile, Vodafone en KPN. Tijdelijk krijg je bij deelnemende partners een gratis set Galaxy Buds 2.