Samsung Galaxy S20 FE bijgewerkt met uitgebreide One UI 4.1 update

De volgende Samsung krijgt de update naar One UI 4.1 uitgerold. Samsung heeft het druk met het updaten van de verschillende modellen, en nu is de beurt aan de Samsung Galaxy S20 FE.

Galaxy S20 FE: One UI 4.1

De nieuwe One UI 4.1 update werd in de afgelopen tijd al voor meerdere toestellen van Samsung uitgerold. De smartphonefabrikant heeft dit in de afgelopen week al voor een hoop toestellen uitgerold, nu is de volgende smartphone aan de beurt. De Samsung Galaxy S20 FE wordt vanaf nu bijgewerkt met One UI 4.1, waarbij een hoop nieuwe functies toegevoegd worden, zo laat Marianne weten.

Dankzij de GOS-update, dat staat voor Game Optimizing Service, wordt er efficiënter omgegaan met het werkgeheugen, warmteproductie en energieverbruik. Verder is er een nieuwe Slimme widget, waarbij je verschillende widgets kunt combineren tot één widget. Met RAM Plus kun je het werkgeheugen van de Galaxy S20 FE virtueel uitbreiden. De camera is uitgebreid met verbeteringen voor portretfoto’s en video’s.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S20 FE.