Samsung deelt informatie over beveiligingsupdate augustus: 31 eigen patches

Samsung heeft meer informatie verschaft over de beveiligingsupdate van augustus. De nieuwste security-patch brengt niet alleen de patches van Google naar de Galaxy-apparaten; ook zijn er de eigen patches van Samsung. Dat zijn er 31 in totaal.

Samsung over augustus-update

Nog voor de officiële start van augustus, was Samsung al druk doende met het uitrollen van de nieuwste beveiligingsupdate van augustus. Deze update is namelijk al voor de Galaxy S22-serie uitgerold. De S21- en S20-serie hebben in verschillende landen ook reeds deze security-patch ontvangen, al moeten we daar in Nederland nog even op wachten. Zoals iedere maand bestaat de beveiligingsupdate uit zowel de patches vanuit Google, als vanuit de fabrikant; Samsung in dit geval.

Samsung laat weten dat met het eigen deel van de update in totaal 31 kwetsbaarheden worden aangepakt. We zien dat deze betrekking hebben op verschillende onderdelen van Samsung; zoals de eigen apps en One UI. Drie van de patches hebben te maken met de Bluetooth-verbinding. Daarbij zien we fixes voor Samsung DeX en is in Knox een zwakke plek in de VPN-verbinding aangepakt met de update van augustus. Verder zien we aanpassingen voor Smart View, de Telefoon-app en enkele andere onderdelen.

Wanneer Samsung de update van augustus uitrolt voor jouw smartphone, krijg je hiervan een notificatie op je smartphone. Krijg je de update binnen? Laat het ons dan zeker weten samen met een screenshot, via een mailtje.

