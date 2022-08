Samsung deelt video-teaser van Galaxy Unpacked voor 10 augustus

Op 10 augustus heeft Samsung een nieuwe editie gepland staan van Galaxy Unpacked. Tijdens dit event zullen we meerdere nieuwe dingen gaan zien. De fabrikant deelt nu alvast een teaser-video.

Galaxy Unpacked teaser-video

Samsung heeft voor de Galaxy Unpacked editie van augustus 2022 meerdere nieuwe producten bedacht. Alles lijkt te wijzen op een aankondiging van de Galaxy Z Flip 4, de Galaxy Z Fold 4 en mogelijk ook de Galaxy Watch 5-serie en Buds Pro 2. Eerder deelde de fabrikant al een foto van het event, nu is daar een video aan toegevoegd. Eerder is al de nodige informatie opgedoken over de vouwbare smartphones en de smartwatch. In de video die nu door Samsung is gedeeld, wordt de Galaxy Z Flip4 breed uitgelicht, zonder dat het verdere informatie geeft. Gelukkig zagen we de foto’s al.