Samsung rolt nieuwe juni-update uit voor Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 gaat alweer een tijdje mee, maar Samsung is het toestel niet vergeten met updates. Er staat nu een nieuwe update klaar voor de smartphone die twee jaar geleden op de markt werd gebracht. Het is de juni-update met een aantal verbeteringen.

Juni-update voor Galaxy A51

Samsung rolt in Nederland en België een nieuwe update uit voor de Galaxy A51. De smartphone wordt bijgewerkt met een recentere security-patch; namelijk beveiligingsupdate juni 2022. Hierbij worden niet alleen enkele tientallen kwetsbaarheden van Google aangepakt, maar zien we ook de juni-patches van Samsung, waarbij specifieke zaken worden aangepakt in de beveiliging van de Galaxy’s.

Samsung belooft in de changelog ook stabiliteitsverbeteringen, al bespreekt de fabrikant niet welke zaken hierbij zijn aangepakt. De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy A51. Als je de update binnen kunt halen, dan krijg je hiervan een melding van op je smartphone. Begin juni werd door Samsung bekend gemaakt dat de Galaxy A51 (en A41) minder updates zullen krijgen.