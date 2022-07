Samsung Galaxy Unpacked teaser geeft eerste glimp van Galaxy Z Flip 4 en Fold 4

Samsung heeft een teaser gedeeld waarbij het vooruitblikt op de aankondiging op 10 augustus. Op die dag kunnen we namelijk meerdere nieuwe producten verwachten, waaronder de nieuwe foldable smartphones.

Galaxy Unpacked – 10 augustus

Op 10 augustus heeft Samsung een aankondiging gepland staan. Uiteraard weer onder de naam Samsung Galaxy Unpacked, waarbij het bedrijf meerdere nieuwe toestellen zal presenteren. Het is geen verrassing meer dat dit in ieder geval de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 zullen zijn. Twee toestellen welke meermaals in het nieuws zijn gekomen. Daarnaast gaan er geruchten over de Galaxy Watch 5, maar rept Samsung daar in ieder geval nog met geen woord over.

Onderstaande teaser die Samsung heeft gepubliceerd geeft vast een voorproefje van wat we kunnen verwachten. Op 10 augustus zullen we alle details te weten komen en uiteraard zal DroidApp je helemaal op de hoogte houden.