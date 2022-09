Samsung Galaxy S22-serie: uitrol september-update hervat

Vorige week begon Samsung met het uitrollen van de september-update voor de Galaxy S22-serie. Echter werd deze update voor de S22 en S22+ alweer snel ingetrokken. Tot nu, nu is de fabrikant weer begonnen met het uitrollen van de update.

September-update voor Galaxy S22

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy S22-serie. Vorige week werd beveiligingsupdate september al verspreid voor de drie smartphones, maar alleen voor de Ultra bleef deze update voor de meeste gebruikers beschikbaar. Voor de S22 en de S22+ werd de update teruggetrokken, al is nog altijd onbekend wat hiervan de reden is geweest. Goed nieuws in ieder geval voor de bezitters; de uitrol is inmiddels hervat. Samsung heeft vermoedelijk fouten, bugs of andere zaken bij de eerste lichting over het hoofd gezien en die met deze update nu wel doorgevoerd.

De changelog over de update is duidelijk; enkel de nieuwe beveiligingsupdate is meegeleverd. Samen met de patches vanuit Google, levert Samsung ook eigen patches mee. De update wordt vanaf nu uitgerold voor de S22-familie.

