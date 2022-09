Samsung staakt uitrol september-update voor Galaxy S22 en S22+

Samsung is deze week begonnen met het updaten van de nieuwe beveiligingsupdate van september voor de Galaxy S22-serie. Echter lijkt dit plezier van korte duur, want de uitrol van de update is stopgezet, zo blijkt uit nieuwe informatie.

Galaxy S22: nog geen september-update

Van de week wisten we te melden dat Samsung begonnen was met het uitrollen van beveiligingsupdate september voor de Galaxy S22-serie. Hiermee was Samsung er weer lekker op tijd bij. Nu blijkt dat de update in alle stilte teruggetrokken is. We kwamen hierachter nadat we op onze Galaxy S22+ bleven zoeken naar updates, tevergeefs. In het update-overzicht van Samsung is de update ook niet langer meer te zien. Dit doet dus bevestigen dat de update teruggetrokken is.

Nader onderzoek wijst uit dat de update nog wel altijd beschikbaar is voor de Galaxy S22 Ultra. De update is niet meer beschikbaar voor de twee andere modellen in de S22-serie; de Galaxy S22 en de Galaxy S22+. De reden hiervan is niet bekend, er kunnen 101 redenen bedacht worden waarom Samsung de uitrol van de software-update heeft gestaakt. Het kan zijn dat er bugs zijn gevonden, of andere problemen zijn opgetreden. Voor degenen die de update nu al hebben gedownload verandert er niets. Zover bekend kunnen zij de telefoon gewoon gebruiken als normaal.

Leestip: Samsung Galaxy camera-tips: voor de S22 en andere toestellen

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 769,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro