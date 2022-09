Samsung Galaxy S22-serie krijgt september-update; ook update Watch 5

Samsung heeft in Europa een nieuwe update klaargezet voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S22-serie. De drie modellen krijgen de nieuwste update van september. Daarnaast is er ook een update voor de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro.

September-update voor Galaxy S22

Het is meer een traditie; Samsung die als eerst de update uitrolt voor de nieuwe Galaxy-modellen. Dat is ook nu weer het geval, zo weet Sander aan DroidApp te melden. Zowel de Galaxy S22 als de S22+ en Galaxy S22 Ultra worden vanaf nu bijgewerkt met de beveiligingsupdate van september. Dit is de meest recente patch die door Google beschikbaar is gesteld. Bovenop de patches van Google heeft het merk zelf ook nog eigen kwetsbaarheden aangepakt. Met de update worden volgens Samsung ook stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd, en zien we updates voor enkele Samsung-apps. De update is circa 227MB groot.

Galaxy Watch 5

Kelly meldt direct ook een update voor de Samsung Galaxy Watch 5, die tevens ook uitgerold wordt naar de Galaxy Watch 5 Pro. Beide smartwatches, die pas sinds kort beschikbaar zijn, krijgen een stabiliteitsupdate. Samsung belooft hierbij verbeteringen in de stabiliteit van de locatiebepaling via GPS, en ook op andere gebieden heeft het merk de stabiliteit verbeterd. Het is een update met een grootte van circa 103MB en deze wordt vanaf nu aangeboden op de smartwatch.

Wanneer je de update op je device kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 771,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro