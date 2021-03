Samsung Galaxy S21-serie krijgt beveiligingsupdate maart 2021

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S21-serie. De smartphonefabrikant geeft de toestellen de nieuwste patch van maart mee.

Galaxy S21 krijgt maart-update

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ en S21 Ultra. Voor de drie smartphones is Samsung gestart met het verspreiden van beveiligingsupdate maart 2021. Samsung is er doorgaans relatief snel bij met het uitrollen van security-patches en in de eerste week dat de update beschikbaar is, kun je nu ook op de S21-serie de update downloaden en installeren.

Volgens de changelog gaat het hier alleen om de verbetering van de beveiliging. Ondanks dat is het met een grootte van 227MB nog best een flinke update te noemen. Zover bekend zijn er verder geen aanpassingen of zichtbare veranderingen doorgevoerd. Samsung maakte onlangs bekend dat het alle toestellen vanaf 2019 vier jaar lang zal voorzien van beveiligingsupdates. Dat is goed nieuws!

Wanneer de update voor jouw toestel beschikbaar is, krijg je hier een notificatie van op je toestel. Je kunt ook handmatig controleren op updates door naar de instellingen van je smartphone te gaan. Daar kies je voor downloaden en installeren en kun je handmatig controleren of er updates beschikbaar zijn.

Houd vandaag DroidApp in de gaten, we hebben een mooie verrassing voor Galaxy S21-bezitters! Wil je alles weten over de Galaxy S21-serie? Lees dan onze uitgebreide Galaxy S21+ review!

