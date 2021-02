Samsung Galaxy S21-serie krijgt nieuwe update met fix voor problemen

Er wordt een nieuwe update verspreid voor de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. De drie smartphones krijgen een fix-update die een aantal verbeteringen brengt tegen problemen.

Update voor Galaxy S21

De drie toestellen uit de Samsung Galaxy S21-serie worden (onder andere in Nederland) bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Gebruikers van de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra kregen eerder al een update, maar die zorgde bij sommigen voor problemen met de accuduur. Die problemen lijken nu te worden aangepakt.

In de changelog van de nieuwe update staat dat de prestaties van de camera als eerst zijn aangepakt. Welke dit precies zijn, is niet helemaal duidelijk. Daarbij wordt in het tweede punt gesproken over dat de algehele apparaatprestaties zijn verbeterd. Vermoedelijk heeft dat laatste punt betrekking op de batterijduur. De beveiligingsupdate blijft die van februari.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van. Eventueel kun je ook handmatig checken of de update geïnstalleerd kan worden. Ga hiervoor naar Instellingen > Software-update > Downloaden en installeren en check handmatig. De update is circa 224MB groot.

