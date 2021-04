Samsung geeft Galaxy Note 20, Note 10 en Note 9 nieuwe beveiligingsupdate

In Nederland heeft Samsung een nieuwe update klaargezet voor de devices uit de Galaxy Note-serie. De smartphones krijgen allen een nieuwe security-patch.

Galaxy Note-toestellen krijgen security-patch

Samsung heeft in Nederland een reeks toestellen bijgewerkt met een nieuwe update. Gebruikers maken melding van verschillende updates, die we hieronder voor je op een rijtje zetten.

Zowel de Galaxy Note 20 als de Galaxy Note 20 Ultra krijgen allebei de beveiligingsupdate van april 2021. Dit is de meest recente security-patch die voor Android beschikbaar is. Deze update wordt ook voor de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+ uitgerold. Samen met de nieuwe patch worden ook verbeteringen beloofd voor de camera. Deze verbetering zagen we eerder al bij verschillende andere Samsung’s. De verbeteringen in de prestaties zijn voornamelijk achter de schermen doorgevoerd.

Voor de Samsung Galaxy Note 9 wordt een andere update aangereikt. Jasper laat aan DroidApp weten dat zijn toestel beveiligingsupdate maart heeft mogen ontvangen, de op één na laatste security-patch van Samsung.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.