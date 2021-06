Samsung Galaxy A20e krijgt Android 11; Nokia X20 met mei-patch

Samsung en Nokia stellen voor een toestel van hen een nieuwe update beschikbaar. Goed nieuws is er voor de Samsung Galaxy A20e waarvoor Android 11 wordt verspreid. Daarnaast staat er een beveiligingsupdate klaar voor de Nokia X20.

Android 11 voor Galaxy A20e

Samsung rolt in Nederland en België een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy A20e. Bram laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt met de Android 11 update. Dankzij deze update worden nieuwe functies toegevoegd aan het toestel. Vanaf nu krijg je meer privacy-instellingen, verbeterde meldingen en een betere muziekspeler. Daarnaast heeft Samsung met de update naar One UI 3.1 ook enkele aanpassingen gedaan in de interface. Tevens zijn verschillende systeem-apps bijgewerkt met verbeteringen en optimalisaties.

Samsung geeft de Galaxy A20e ook gelijk de beveiligingsupdate van mei mee. Bij elkaar gaat het om een update van bijna 2GB groot. Volgens het eerder verschenen schema, stond de update naar Android 11 voor juli gepland voor de Galaxy A20e. Zoals bij wel meer toestellen loopt Samsung voor op het schema dat eerder werd verspreid.

Nokia X20

HMD Global heeft ook een update klaargezet voor de Nokia X20. Het meest recent uitgebrachte toestel van de fabrikant, bespraken we eerder in onze uitgebreide Nokia X20 review. Nu is het dus tijd voor een update. Wim laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone beveiligingsupdate mei 2021 heeft ontvangen. De update met versie V1.270 is 399MB groot en daarmee vrij flink van omvang.

In de changelog belooft Nokia verder verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface. Degenen met een Nokia X20 kunnen de nieuwe security-patch vanaf nu downloaden op hun smartphone.

