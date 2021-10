Xiaomi 11T review: nieuwe camera-kampioen in het middensegment?

Met de 11T zet Xiaomi vol in op de camera en belooft het een cinematische belevenis. Cinemagic noemt de Chinese fabrikant dit. In onze uitgebreide Xiaomi 11T review lees je of de camera echt zo geweldig is en natuurlijk hoe het toestel over de gehele linie presteert.

Xiaomi 11T review

Xiaomi brengt al enige jaren een betaalbare versie uit van het vlaggenschip. De fabrikant zet er vervolgens de letter ‘t’ achter. Eén van de kenmerken van de ‘t’ serie is dat er high-end processor in zit. Voor de helft van het geld van een high-end smartphone, heb je een bijzonder rap toestel. De 11T, Xiaomi heeft besloten om het woord ‘Mi’ weg te laten, heeft dan ook een high-end processor aan boord, zij het van MediaTek. Hoe de 11T presteert hebben we uitgebreid getest.

Verkooppakket

De 11T wordt geleverd in een standaard rechthoekige doos met daarop het cijfer 11 en de merknaam. Belangrijker is natuurlijk wat er in de doos zit. De inhoud bestaat uit het gebruikelijke boekwerk, een simnaald, de 67W lader met USB kabel en een siliconen hoesje.

Design en interface

Het uiterlijk van de 11T is vrij eenvoudig. Wanneer je de achterkant bekijkt, zie je aan de cameramodule gelijk dat het een toestel van Xiaomi is. De cameramodule biedt plek voor een drietal lenzen waar we later in de review op terugkomen. Het scherm is een 6,67 inch AMOLED scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, Full-HD dus. Het scherm heeft een verversingsnelheid van 120Hz. Een prima scherm, echter werkte de hoge verversingssnelheid af en toe averechts. In plaats van een vloeiend scherm, stotterde het scherm bij scrollen door apps. Laten we hopen dat dit door een software-update verholpen wordt.

De front-camera zit in het scherm aan de bovenkant in het midden verwerkt. Hierboven zit een speaker geplaatst, net als aan de onderkant naast de USB-C poort. De rechterkant biedt plek voor de volumeknoppen en de aan- en uitknop. In deze laatste knop zit de vingerafdrukscanner verwerkt. De smartphone is vrij fors qua omvang. Met zijn 203 gram is het toestel ook niet bepaald een lichtgewicht te noemen. Dit is even wennen als je dit niet gewend bent.

Interface

Xiaomi voorziet haar toestellen van de inmiddels bekende MIUI-skin. Deze skin zal even wennen zijn wanneer je van een merk komt. De kleurrijke skin is in de loop van de jaren flink verbeterd en ziet er nu prima uit. Bovendien heeft Xiaomi MIUI voorzien van een aantal handige functies, zoals het always-on-display die je ook nog eens naar je eigen smaak kunt instellen, een uitgebreid controlecentrum en een tweede ruimte. Ook heeft Xiaomi een functie toegevoegd om het RAM uit te breiden. Deze functie kennen we van de concurrent Oppo. Je hebt de mogelijkheid om het uiterlijk enigszins aan te passen zoals de donkere modus. Met de Thema-app kun je wallpapers instellen en een ander thema installeren.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

Xiaomi levert de standaard apps van Google mee om te bellen, berichten te ontvangen en te versturen en het toetsenbord van Google, Gboard. Deze apps doen allemaal prima hun werk, hier hebben we geen klachten over. Ook over het volume hebben we geen klachten, dit kan hard genoeg.

Daarnaast is de 11T uitgerust met alle connectiviteit dat gebruikelijk is. WiFi 2.4 en 5 GHz worden ondersteund, 5G en Bluetooth 5.2. GPS, NFC en infrarood vind je ook terug op het toestel. Het enige wat ontbreekt is een FM radio.

Multimedia: muziek en film

Een pluspunt zijn de stereo-speakers waarmee de 11T is uitgerust. De kwaliteit van het geluid is ook prima te noemen. De speakers kunnen aardig hard, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Dankzij de goede speakers en het beeldscherm is het kijken naar films een plezierige ervaring. Op een zonnige dag kan het scherm ook helder genoeg om het te kunnen aflezen. In het donker wordt het scherm voldoende gedimd.

Camera: foto en video

Xiaomi zet hoog in op de camera van de 11T. De hoofdlens schiet dan ook foto’s met maximaal 108MP. Wel is het zo dat je dit aan moet zetten. Standaard schiet je foto’s in 12 megapixel. Naast deze hoofdlens zitten er nog twee lenzen in de cameramodule op de achterkant van het toestel. De tweede lens is een 8MP groothoeklens en de derde lens is een macrolens met een maximale resolutie van 5MP. De camera-app is zoals we die van Xiaomi gewend zijn. Veel opties zonder dat het onoverzichtelijk wordt. De sluiterknop werkt snel, zodat je op het juiste moment een foto kunt nemen.

Op papier zijn alle ingrediënten aanwezig om mooie foto’s te maken. En dit klopt ook. Foto’s zijn van hoge kwaliteit. De kwaliteit van de foto’s doet niet onder voor foto’s gemaakt met een duurdere smartphone. Kleuren worden realistisch weergegeven en bevatten veel details. Inzoomen kan ook met de camera, tot vijf maal zoomen is de kwaliteit redelijk. Zoom je verder in, dan wordt de kwaliteit van de foto’s beduidend minder, maar niet onbruikbaar. Ons advies is om een foto te maken met 108MP en deze vervolgens te croppen. Dit levert een betere kwaliteit op.

Foto’s die in het donker worden genomen zijn over het algemeen ook redelijk goed. Het toestel moet wel stil gehouden worden, foto’s zijn al snel bewogen wanneer het toestel niet stabiel is. Dit levert een onscherpe foto op. Wil je meer foto’s zien die we met de smartphone hebben gemaakt, bezoek dan ons Xiaomi 11T fotoalbum.

Videocamera

Over de videocamera zijn we tevreden. Wat voor de foto’s geldt, geldt ook voor de filmpjes. De kwaliteit van de video’s is prima. Je hebt de mogelijkheid om te filmen in 4K (met 30fps), Full-HD (30- en 60fps) en 720p (30fps).



Overige mogelijkheden

De Xiaomi 11T beschikt over tal van mogelijkheden die je van een smartphone mag verwachten. We pakken enkele van deze mogelijkheden eruit die we in dit hoofdstuk bespreken.

Vingerafdrukscanner

Voor de vingerafdrukscanner heeft Xiaomi ervoor gekozen om deze in de aan- en uitknop te verwerken. De scanner is razendsnel zoals we van een hedendaagse vingerafdrukscanner mogen verwachten. Onder instellingen heb je de mogelijkheid om meerdere vingers toe te voegen en gezichtsherkenning aan te zetten. De gezichtsherkenning werkt ook snel en nauwkeurig.

Updatebeleid

Onlangs kondigde Xiaomi haar nieuwe updatebeleid aan. De 11T (en de Xiaomi 11T Pro) zullen drie jaar lang Android updates krijgen en vier jaar lang beveiligingsupdates. Het is niet bekend of deze beveiligingsupdates elke maand of per kwartaal worden uitgerold. Gezien het feit dat onze 11T de beveiligingsupdate van augustus heeft geïnstalleerd, verwachten we dat dit per kwartaal zal zijn.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Onder de motorkap vinden we de MediaTek Dimensity 1200 5G terug. Dit is op dit moment de snelste chipset van MediaTek, welke we ook kennen uit de OnePlus Nord 2. En dat is te merken. Alle taken die je het toestel geeft worden lekker snel uitgevoerd zonder dat het toestel hapert. Hier moeten we opmerken dat wanneer het scherm is ingesteld op de verversingssnelheid van 120Hz het toestel af en toe wel hapert. Hopelijk is dit door een software-update te verhelpen. Het toestel heeft 8GB aan RAM aan boord en 128GB aan opslaggeheugen. Dit is niet uit te breiden met een SD-kaart. Het toestel zal ook in variant verkrijgbaar zijn met een opslaggeheugen van 256GB.

Uithoudingsvermogen

Xiaomi heeft de 11T een accu meegegeven van 5000 mAh. Dankzij de 67W meegeleverde snellader laadt je de accu binnen 36 minuten op van 0 naar 100%. De praktijk wijst uit dat de accu makkelijk het eind van de dag haalt. Bij intensief gebruik hielden we nog zo’n 30% over aan het eind van de dag met een screen-on-time van een dikke 5 uur. Bij minder intensief gebruik is het mogelijk dat de accu twee dagen meegaat. Hiervoor is het wel raadzaam om het 120Hz scherm niet aan te zetten.

Beoordeling

Xiaomi heeft al meermaals bewezen dat het erg goede smartphones uitbrengt voor een redelijk prijs. Ook de 11T valt in deze categorie. De smartphone zit wel aan de bovenkant van het middensegment, het toestel kost een kleine 600 euro. Je krijgt er dan ook een heel compleet toestel voor terug met maar weinig minpunten. We hopen wel dat de haperingen die ontstaan wanneer de verversingssnelheid van het scherm op 120Hz staat zal worden opgelost door een software-update. Ook voor de Xiaomi 11T geldt dat dit toestel een prima alternatief is voor een dure high-end smartphone.

Je kunt voor de Xiaomi 11T terecht bij T-Mobile, Tele2, KPN, Vodafone, Bol.com, Coolblue, Mobiel en Belsimpel. Tot en met eind oktober krijg je bij deelnemende winkels een gratis Xiaomi Smart TV of veel geld teruggestort als cashback.

Xiaomi 11T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro