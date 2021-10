﻿Housemate app maakt het studentenleven makkelijker

Met de app Housemate maak je het studentenleven makkelijker. Denk aan het overzichtelijker maken van verschillende dingen zoals het huishouden, boodschappen en gezamenlijke uitgaven.

Housemate app

Als je op kamers zit is het wel handig om op één plek een overzicht te hebben met gezamenlijke klusjes, boodschappen en andere nodige informatie. Met de Housemate app staat het allemaal verzameld in één app. Als je jezelf hebt geregistreerd dan kan je kiezen voor een bestaande household of een nieuwe. Deze geef je een naam en je geeft de postcode in. Vervolgens kan je beginnen met het instellen van de app.

Het instellen van de app werkt simpel. Na de registratie en het aanmaken van de household worden alvast wat opties weergegeven van schoonmaaktaken. Hier kan je alvast wat dingen aanvinken die je aan de schoonmaaklijst wilt toevoegen, maar dit kan ook later. Hierna kan je eerst de QR-code laten scannen door huisgenoten zodat ze alvast toegevoegd worden. Het is dan mogelijk om de uitgaven in te geven, de schoonmaaklijst aan te vullen, taken te verdelen en een checklist maken voor bijvoorbeeld de boodschappen.

Wanneer je uitgaven gaat toevoegen aan de Housemate app heb je de mogelijkheid om gewoon een bedrag aan te geven, maar er is ook een optie dat je een foto maakt van de bon en deze dus toevoegt. Bij het onderdeel schoonmaak is het mooi dat je per taak punten kunt verdienen. Zo creëer je een soort competitie. Wanneer je taken toevoegt heb je ook meteen de mogelijkheid om aan te geven of het om een wekelijkse taak gaat, zo heb je er minder omkijken naar.

Bij de checklists, kan je als je deze hebt aangemaakt, ook dingen afstrepen die gedaan zijn, of bijvoorbeeld gehaald zijn met het doen van boodschappen. Nog een extra mogelijkheid is om de agenda binnen de app te gebruiken, zodat je bijvoorbeeld weet wanneer je huisgenoot er niet is bij het eten.

De Housemate app kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.