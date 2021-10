Navigatie-app HERE WeGo krijgt modern design en brandstofprijzen

Als alternatief voor Google Maps is er aardig wat keuze in de Google Play Store. Eén van de alternatieven is HERE WeGo, voorheen een app van Nokia. De nieuwste update brengt verschillende verbeteringen, waaronder een nieuw design.

Nieuw design voor HERE WeGo

Alternatieven voor Google Maps zijn er in verschillende soorten en maten. Denk aan Waze, Sygic en HERE WeGo. Je krijgt met HERE WeGo stapsgewijze navigatie-instructies, verkeersinformatie en kunt ook zoeken naar POI’s. Daarnaast kun je kaarten en locaties offline downloaden voor gebruik zonder internetverbinding.

Gebruikers van navigatie-app HERE WeGo kunnen met de nieuwste update profiteren van enkele nieuwe features. Het belangrijkste daarbij is het nieuwe design voor de app. Meer frisse kleuren, duidelijkere elementen en een moderner design. Het zal voor de vaste gebruiker van HERE even wennen worden. Een indruk krijg je van het nieuwe design, via boven- en onderstaande screenshots.

Brandstofprijzen

Als eerst heeft HERE WeGo ook aangekondigd op tijd meldingen te geven bij ongelukken. Zo kun je je reis beter plannen en veilig op je bestemming aankomen. Een andere nieuwe feature in HERE zijn de brandstofprijzen. De prijzen van benzine, LPG, diesel en andere beschikbare brandstoffen worden daarmee bij de overzichtspagina van een tankstation gezet. De ontwikkelaars laten weten dat de functie beschikbaar is in sommige EU-landen.

Dat blijkt ook uit onze testen. In Nederland zien we geen tankstations waar de brandstofprijzen beschikbaar zijn. Ditzelfde verhaal geldt voor Duitsland en België. Bij enkele pompstations in Frankrijk en Spanje zien we de prijzen wel verschijnen. Eerder werd de mogelijkheid al toegevoegd om de brandstofprijzen in Google Maps te bekijken.

Downloaden

De update voor HERE WeGo kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.