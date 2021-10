Bol.com Speelgoed app: help Sinterklaas met het terugvinden van cadeaus

In aanloop naar de feestdagen heeft webwinkel Bol.com een nieuwe app uitgebracht waarmee kinderen Sinterklaas kunnen helpen. Dit gaat via de Bol.com Speelgoed app en helpt je met het oplossen van het ‘Verdwenen Speelgoed Mysterie’.

Speelgoed app

Je kunt uit de Google Play Store de ‘De Grote Speelgoed App’ downloaden, van Bol.com. In de game kun je Sinterklaas helpen, maar ook andere dingen doen. Kinderen kunnen nog meer ontdekken over hun favoriete speelgoed. Verder kun je verschillende spelletjes spelen en kun je je verlanglijstje versturen aan Sinterklaas. Bij het starten van de applicatie krijg je een speelse uitleg van Sinterklaas over de werking van de applicatie.

Ouders kunnen hun account koppelen, zodat zij zien wat de wensen van het kind zijn; en deze zijn ook te delen met andere hulpsinten. Het kind kan een animatie als profielfoto kiezen en kun je verder aan de slag met het spelen van de game en het gebruik van de app.

Speelgoedboek

Heb je het grote papieren speelgoedboek, dan kun je dit boek tot leven laten komen met de Bol.com Speelgoed app. Als je deze nog niet hebt, kun je deze digitaal bekijken, of je kunt de papieren versie ophalen bij een Albert Heijn. Door in de papieren catalogus de cadeaus te scannen, kunnen ze snel toegevoegd worden aan het verlanglijstje. Ook kan handmatig een lijstje bijgehouden worden via de Speelgoed app. Je kunt verder ook prijzen winnen met winacties. Denk aan een bezoek aan Disneyland, een spellenpakket of een privé optreden van K3.

Je kunt de Bol.com ‘De grote speelgoed app’ gratis downloaden uit de Google Play Store. Dat kun je doen via onderstaande button. Op de webpagina van Bol vind je een uitgebreid overzicht aan cadeautips voor jong en oud.