Sinterklaas: de 9 beste apps en spelletjes voor jong en oud

Sinterklaas komt dit weekend weer aan in Nederland. Samen met de pieten komen ze de komende weken de kinderen in Nederland weer verwennen met cadeautjes en snoepgoed. DroidApp zet voor de kinderen (en stiekem ook voor de ouders) de negen beste apps op een rijtje, die onmisbaar tijdens het ‘heerlijk avondje’ en in de dagen er naar toe.

Sinterklaas apps

Medio november is de tijd dat Sinterklaas met de pieten aanmeert met de pakjesboot in Nederland. DroidApp heeft voor je de beste apps voor Sinterklaas op een rijtje gezet. De applicaties in dit overzicht bestaan uit zowel handige apps als leuke spelletjes.

Bellen met Sinterklaas

Even bellen met Sinterklaas? Met de app Bellen met Sinterklaas is het mogelijk. De Sint kan je opbellen en hij kan je vertellen waar op pakjesavond de cadeautjes zijn te vinden. Mocht Sinterklaas niet opnemen, dan kan je altijd de voicemail inspreken. Ook kan je SMS’en met Sinterklaas en hoor je hoeveel nachtjes het nog slapen is tot Pakjesavond.

Rijmwoorden

Liever zelf, met de hand een gedicht maken? Dan is er de applicatie Rijmwoorden om je te helpen. Met de app kan je een woord invoeren en deze laten rijmen. Appeltje, eitje. Rijmwoorden is een gratis applicatie en tegelijkertijd een groot rijmwoordenboek.

Sinterklaas app

Met de Sinterklaas app heb je verschillende mogelijkheden. Je ziet er de intochten, maar er zijn juist ook hele spelelementen in de app te vinden. Denk bijvoorbeeld aan Karaoke, waarbij je mee kunt zingen op de maat van de muziek met vele verschillende sinterklaasliedjes. Verder is er de Sint-Game vol vermaak die je eventueel ook met anderen kunt spelen. Tevens is de Sinterklaas app voorzien van een memory-game en is er een schuifpuzzel.

Sinterklaas Spelletjes

Zoals de naam van deze app al aangeeft vind je in de app ‘Sinterklaas Spelletjes’, verschillende spelletjes die je kunt spelen. Niet alleen in je eentje, maar ook met z’n tweeën, drieën of vieren. Denk aan pepernoot gooien, zaklopen, pakjes bezorgen (ook wel bekend als Frogger van ‘vroeger’) en Grijp het kado. Bekende spelletjes, in een Sinterklaas-jasje.

SinterklaasHulp

Met de SinterklaasHulp app kun je de teksten bekijken van de verschillende sinterklaasliedjes. Want hoe zong je nou precies ‘Zie ginds komt de stoomboot’? Je wilt natuurlijk wel iets in je schoen krijgen. Een andere optie in de app is rijmen, zodat je een mooi gedicht kunt schrijven voor Sinterklaas. Je kunt ook via de app het Sinterklaasspel spelen tijdens het uitpakken van cadeautjes.

Sinterklaas Feest

Met de app Sinterklaas Feest kunnen de peuters en kleuters Sinterklaas helpen met de voorbereidingen voor pakjesavond. Er zijn acht verschillende mini-games die erg vermakelijk zijn. Denk aan het versieren van chocoladeletters, het in elkaar zetten van speelgoed, sneeuwballen gooien naar de pieten het verzamelen van cadeaus. Ook muziek maken met de pieten behoort tot de mogelijkheden.

Sinterklaas radio

Wil je helemaal in de sinterklaas-stemming komen, dan kan de app Sinterklaas Radio van pas komen. Met deze app luister je naar de leukste sinterklaasmuziek op je smartphone of tablet. Denk aan de hits van de Club van Sinterklaas, Muziekpiet, Coole Piet en de liedjes van het Junior Songfestival. We raden je aan naar SinterklaasRadio te luisteren via de WiFi-verbinding, want dit kan aardig wat data verbruiken. SinterklaasRadio werkt van november tot en met 5 december.

Help de Sint!

Help de Sint is een speelse game waarbij je sinterklaas moet helpen. De inpakmachine is namelijk kapot en de cadeautjes vliegen door de lucht. In het spel moet jij ervoor zorgen dat de cadeautjes in de juiste zak terecht komen. Het spel kent meer dan 80 levels, dus je bent wel even zoet. Overigens lijkt het spel helaas niet op alle toestellen te werken. Het proberen waard!

Help Sinterklaas

Ben je nog niet klaar met Sinterklaas helpen, dan kan het spel ‘Help Sinterklaas’ voor meer vermaak zorgen. De Pieten zijn onderweg veel cadeautjes verloren. Hoewel ze druk bezig zijn met zoeken naar de pakjes, moet ook Sinterklaas helpen met het vinden van de cadeautjes. Jij kunt in ‘Help Sinterklaas’ ook meehelpen zoeken.

Heb jij nog een interessante Sinterklaas-app die niet in dit overzicht staat? Laat het weten!

Laatst bijgewerkt: november 2020