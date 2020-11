Sinterklaas Feest: vermakend spel voor de allerkleinsten

Voor kinderen breekt er weer een leuke en spannende tijd aan; Sinterklaas is in Nederland. Peuters en kleuters kunnen zich vermaken met de game Sinterklaas Feest.

Sinterklaas Feest spel

Uit de Google Play Store kun je een vermakende game downloaden die je helemaal in de Sinterklaas-stemming brengt. Het spel is ontwikkeld voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar oud. In Sinterklaas Feest vind je 8 verschillende mini-games die je helpen te vermaken en Sinterklaas helpen met de voorbereidingen voor pakjesavond.

Kinderen kunnen de Sint helpen met het verzamelen van cadeautjes, maar ook met het spelen van verstoppertje. Een ander spel is het muziek maken, dit doe je samen met de roetveegpieten in het spel. Verder kun je in Sinterklaas Feest speelgoed in elkaar zetten, chocoladeletters versieren, het paard klaarmaken voor zijn slaapje, het zoeken naar strooigoed en sneeuwballen gooien met de pieten.

De ontwikkelaars benadrukken dat het spel geen reclame bevat en zonder datatracking werkt, het is puur gemaakt voor plezier. Je kunt het spel downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.