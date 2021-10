Nieuwe prijzen voor Netflix: abonnementen worden duurder

Netflix heeft bekend gemaakt dat het de abonnementsprijzen voor Nederlandse en Belgische gebruikers gaat verhogen. De prijzen voor een Netflix abonnement stijgen met meerdere euro’s per maand.

Meer betalen voor Netflix

Videostreamingdienst Netflix gaat de prijzen voor klanten verhogen. Allereerst zijn de nieuwe klanten van de dienst aan de beurt. Sluiten zij een abonnement af, dan moet vanaf vandaag dieper in de buidel getast worden. Het Basic-abonnement, waarbij je met maximaal één scherm tegelijkertijd kunt kijken, maar geen (U)HD content krijgt te zien, blijft in Nederland staan op 7,99 euro per maand. Belgen gaan voor deze abonnementsvorm 8,99 euro per maand betalen.

Het Standaard-abonnement, waarbij je met twee schermen tegelijkertijd kunt kijken en ook content in HD te zien krijgt, gaat in Nederland van 10,99 euro per maand, naar 13,99 euro per maand. In België lag deze prijs op 11,99 euro p/m, dat wordt 13,49 euro per maand. Een stijging is er ook voor het Premium-abonnement. Zowel in Nederland als in België gaan de prijzen met twee euro omhoog. Dit komt neer op een maandelijks bedrag van 15,99 euro in Nederland (was 13,99 euro) en 17,99 euro in België (was 15,99 euro). Met Netflix Premium kun je tegelijkertijd naar vier schermen kijken en kun je ook content in UHD-kwaliteit kijken.

De laatste keer dat in ons land de prijzen door Netflix verhoogd werden, was in 2017. Toen werd ook het Basis-abonnement ontzien. In 2019 werden al wel testen gedaan met nieuwe prijzen. De nieuwe prijzen gelden in eerste instantie alleen voor de nieuwe klanten. Echter zullen ook bestaande klanten de prijsverhoging doorberekend krijgen. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend. Volgens Netflix wordt dit ‘geleidelijk toegepast’ voor bestaande klanten en krijgen zij 30 dagen voor ingang van de hogere tarieven een mail van Netflix met meer informatie.

