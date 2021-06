Netflix kondigt ‘deels-downloaden’ aan als nieuwe functie voor Android-app

Een erg handige nieuwe functie wordt uitgerold naar de app van Netflix. De videodienst heeft zojuist bekend gemaakt dat het met de feature ‘deels downloaden’ komt. De functie komt als eerst beschikbaar in de Android-app.

Deels downloaden in Netflix app

Netflix introduceert een nieuwe functie die in de komende tijd uitgerold zal worden naar de gebruikers met een Android-apparaat. Het bedrijf noemt het ‘deels downloaden’. Met deze functie kun je alvast series en films kijken, terwijl ze nog niet volledig gedownload zijn. Hierdoor moet het streamen nog gemakkelijker gemaakt worden. De functie is vooral handig als je in een gebied zit met een instabiele of haperende internetverbinding. Je kunt dan gewoon alvast beginnen met het kijken van je film of serie, zonder dat je eerst hoeft te wachten totdat content volledig gedownload is.

Voor nu is de functionaliteit alleen voor Android, maar in de komende maanden zal er ook gewerkt worden aan een iOS-versie van de functie.