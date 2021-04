Netflix kondigt ‘Play Something’ aan: ook voor Android onderweg

Netflix heeft een nieuwe feature aangekondigd. Deze moet voorkomen dat je uren bezig bent met alleen maar het doorbladeren van de bibliotheek. De functie heet ‘Play Something’ en komt vanaf nu voor iedereen beschikbaar.

Netflix Play Something

Een nieuwe functie genaamd ‘Play Something’ ofwel ‘Speel iets’ komt naar Netflix. De videodienst heeft de feature officieel aangekondigd en werd in de afgelopen jaren al getest onder een groep gebruikers. Met deze feature kan automatisch een film of serie gestart worden op basis van de persoonlijke smaak van de gebruiker. De functie komt als eerst beschikbaar voor alle tv-apparaten, zo maakt Netflix bekend.

Foto: Netflix

Goed nieuws is er ook voor de Android-gebruikers. Er wordt momenteel door de videodienst gewerkt aan een test op Android van deze Play Something-feature. Het is niet bekend wanneer de functie breed beschikbaar komt in de Android-app, maar er wordt dus aan gewerkt.

In de komende tijd moet de ‘Play Something’ feature in ieder geval voor iedereen op tv-apparaten beschikbaar zijn.