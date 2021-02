Netflix test slaaptimer in Android-app: zo werkt het

Met regelmaat brengt Netflix vroegtijdig nieuwe functies naar haar apps. Deze keer melden gebruikers de aanwezigheid van een slaaptimer, waarbij de film of serie automatisch gestopt wordt na een tijdje.

Slaaptimer in Netflix

Videodienst Netflix is begonnen met het op beperkte schaal testen van een nieuwe functie voor de Android-app. Abonnees kunnen met de nieuwe slaaptimer ervoor kiezen om een timer in te stellen voor de kijktijd. Nadat de geselecteerde tijd is verstreken, wordt de Netflix-app op je Android-apparaat afgesloten.

Volgens The Verge is er keuze uit vier timerinstellingen. Het gaat hierbij om 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten en tot het einde van wat er gekeken wordt. Dit heeft als voordeel dat wanneer je in slaap valt, er geen volgende aflevering wordt gekeken. Daarnaast bespaart het ook batterij.

Op dit moment wordt de nieuwe functionaliteit wereldwijd getest, maar onder een beperkte groep gebruikers. Overigens is de functie niet beschikbaar voor kinderen, zo meldt de bron. Of de functie op een later moment naar iedereen wordt uitgerold, dat is nog even afwachten. Als eerst wordt er getest en test Netflix eerst of de functionaliteit gewaardeerd wordt. Wil je kijken of je de functie kunt gebruiken, volg dan onderstaande stappen.