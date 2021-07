Netflix gaat naast series en films ook games aanbieden

Netflix richt zich nu op films en series, maar daar komen binnenkort ook games bij. De streamingdienst heeft dit nieuws naar buiten gebracht. Wat kunnen we precies verwachten?

Gamen bij Netflix

Streamingdienst Netflix heeft bekend gemaakt dat het games aan gaat bieden. Hiervoor heeft het merk een medewerker van Electronic Arts in de armen gesloten. Op dit moment bevindt zich het in een vroeg stadium, waarbij het niet bekend is wanneer de games zullen verschijnen. Duidelijk is dat Netflix gebruikers niet zal laten betalen voor de toevoegingen van games, en deze dus binnen het abonnement vallen.

Veel details worden door Netflix niet gegeven. Wel laat het bedrijf weten dat de focus als eerst komt te liggen op de mobiele apps. Dit betekent dat we de games van Netflix als eerst verwachten kunnen verwachten voor Apple iOS en Android. Daarnaast wordt de kans groter geacht dat de games in verbinding staan met de series en films die het bedrijf aanbiedt, al is daarover verder niets bekend.

Als er meer interessante informatie te melden is, houden we je hiervan op de hoogte op DroidApp.