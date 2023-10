Samsung brengt oktober-update naar Galaxy A53 en S21 FE

Twee smartphones van Samsung worden geüpdatet naar een nieuw beveiligingsniveau. Een nieuwe patch wordt uitgerold naar de Galaxy S21 FE en de Galaxy A53.

Update voor A53 en S21 FE

Samsung is lekker bezig met updates. Dat beschreven we ook in het Android Update Bulletin van vorige week. We krijgen nu tips binnen van lezers waarbij voor andere toestellen ook de oktober-update beschikbaar is. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy A53 en de Galaxy S21 FE. Deze toestellen worden allebei bijgewerkt met beveiligingsupdate oktober 2023, zo horen we van onder andere Han.

Voor beide toestellen wordt alleen een nieuwe beveiligingsupdate verspreid. We zien verder geen nieuwe functies of grote veranderingen. Samsung is achter de schermen bezig met het ontwikkelen van Android 14, samen met One UI 6. Voor nu is die update nog niet beschikbaar en is het onbekend wanneer de toestellen de update krijgen. We verwachten deze nieuwe Android-versie in november-december voor de Galaxy S23-modellen, waarna andere toestellen zullen volgen.

Samsung Galaxy A53 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 330,00 euro