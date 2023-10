De vergeten telefoon: Samsung E340 met roterende camera

Hoewel veel smartphones toch in zeker mate wel op elkaar lijken, was dat jaren geleden met de telefoons wel anders. Kijk naar de Samsung E340. Deze clamshell was voorzien van een roterende camera. We bespreken hem deze week in ‘De vergeten telefoon’.

Samsung E340

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ komen bekende en minder bekende toestellen voorbij. Dat is ook deze week het geval, waarbij we terug gaan naar het jaar 2005. Ruim achttien jaar geleden bracht het Koreaanse Samsung de Samsung E340 uit. Zo op het oog een eenvoudige clamshell telefoon, maar stiekem had dit toestel veel meer te bieden.

De Samsung E340 was een clamshell, welke voorzien was van een roterende camera. Deze kon zowel naar de buitenkant als naar de gebruiker toe draaien, zodat je met deze camera dezelfde kwaliteit foto’s kon maken. De camera was in totaal 180 graden te draaien. Voor die tijd was de camera van verschillende gemakken voorzien. Zo was het noemenswaardig dat je met de camera 4x digitaal kon zoomen en kon je met multishot meerdere foto’s achter elkaar maken. De camera zelf was er eentje met 0,3 megapixel, ofwel een VGA-lens.

Samsung voorzag het toestel van nog meer eigenschappen. Opengeklapt was er een schermpje met een resolutie van 160 x 128 pixels. Aan de buitenkant was het toestel uitgerust met een monochroom beeldscherm waarop je bijvoorbeeld kon zien of er nog berichten zijn binnengekomen, of een oproep had gemist. Er was circa 40MB aan geheugen beschikbaar. De Samsung E340 had een totaalgewicht van circa 80 gram. Verder was er Bluetooth en een MP3-speler aanwezig.

