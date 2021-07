LG Velvet wordt geüpdatet naar nieuwe juli-update

LG mag weliswaar gestopt zijn met haar smartphonetak; updates zouden volgens de fabrikant nog even doorgaan. Nu is er goed nieuws voor degenen met een LG Velvet in het bezit. De smartphone krijgt een nieuwe update.

Juli-update voor LG Velvet

De LG Velvet krijgt een nieuwe update aangeboden, zo laat Bert aan DroidApp weten. Volgens Bert voelt het toestel beter en sneller aan dan ooit tevoren. Uit de changelog wordt niet echt duidelijk welke verbeteringen LG allemaal heeft toegevoegd. Wel is duidelijk dat beveiligingsupdate juli 2021 wordt meegeleverd met de telefoon. De update met versie V20g-JUL-05-2021 heeft een grootte van 200,21MB.

LG zal, als het zich houdt aan haar woord, voorlopig nog wel doorgaan met het uitrollen van updates voor de LG Velvet. In een eerder vrijgegeven schema staat de LG Velvet genoemd in het overzicht van toestellen dat bijgewerkt wordt met zowel Android 12 als met Android 13. Nu is het nog te hopen dat dat ook geldt voor de Nederlandse gebruikers, maar de vooruitzichten zijn vrij gunstig.