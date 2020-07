Sony Xperia L4 review: middenklasser stort zich tussen de concurrenten

De Sony Xperia L4 ligt sinds ongeveer twee maanden in de Nederlandse winkels. Wij hebben bij DroidApp het toestel getest en onze bevindingen lees je in de Xperia L4 review.

Sony Xperia L4 review

De smartphone wordt geplaatst in het meer betaalbare segment. We zien hier ook weer enkele gebruiken terug die we vaker zien bij Sony. De Sony Xperia L4 wordt geleverd met een 21:9 beeldscherm waardoor het toestel langer en minder breed is. Het is een compleet toestel en onze bevindingen met de L4 hebben we hier in deze review op een rij gezet.

Design, display en interface

De Sony Xperia L4 is een relatief compact toestel. Er is een 6,2 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. In direct zonlicht is deze maar redelijk af te lezen, al is dit vaak het geval in deze prijsklasse. Boven het scherm is een 8 megapixel front-camera geplaatst en vind je ook een handige LED-notificatie. Achterop vinden we drie camera’s terug.

Aan de linkerkant vinden we enkel de opening voor het simslot en een geheugenkaart. Rechts is het drukker met toetsen en scanners. Aan de rechterkant van de Xperia L4 is namelijk de vingerafdrukscanner, de volumetoets en de power-button. Die laatste zit op een vervelende plek. Wanneer je het toestel met één (rechter)hand bedient, gebeurt het regelmatig dat de knop in de handpalm verdwijnt. Gevolg; het beeldscherm wordt weer vergrendelt. Misschien is het nog langer wennen, maar ik liep regelmatig hier tegenaan.

De interface is zoals we die van Sony gewend zijn; hier en daar wat voorgeïnstalleerde apps, maar verder keurig en dicht bij de Stock Android-ervaring. Aan de interface heeft Sony wat handige toevoegingen gedaan zoals we die ook bij andere toestellen van het merk tegenkomen. Zo is er de Zijsensor, waarmee het toestel makkelijker met één hand te bedienen is. Je kunt direct snelle instellingen aanpassen en favoriete apps starten.

Communicatie en multimedia

De Sony Xperia L4 heeft een goede belkwaliteit, welke qua volume ook prima scoort. Net als besproken in de Xperia 10 II review en Xperia 1 II review, lijkt de antenne van bijvoorbeeld het WiFi-signaal hier zwakker dan bij concurrenten. Positief is de ondersteuning voor zowel 2.4 GHz als 5 GHz WiFi-netwerken. Daarnaast heeft de smartphone ook NFC aan boord, net als Bluetooth en natuurlijk locatiebepaling via GPS.

Voor het bekijken van een video heeft de Sony Xperia L4 een prima scherm. Hoewel de afleesbaarheid in (direct) zonlicht wel wat beter kan, heeft hij voor zijn prijs een scherm dat prima scoort. Mooie kleuren, goede details en goed contrast. Qua geluid bevindt de Xperia L4 zich in de middenmoot. Voor deze is de geluidskwaliteit voldoende, maar niet bijzonder. Het volume kan niet bijzonder hard. Aan de bovenzijde van de L4 kun je nog een 3,5 millimeter headset aansluiten.

Camera

Achterop de Xperia L4 heeft Sony drie lenzen geplaatst. Er is een 13 megapixel hoofdlens met een diafragma van f/2.0, aangevuld met een 5MP groothoeklens (f/2.2) en 2MP dieptelens (f/2.4). Wat opvalt is dat de L4 in volle snelheid zijn foto’s maakt. Daarbij kun je wisselen tussen een groothoeklens en de normale lens, zodat je nog meer op beeld kunt krijgen. Eventueel kun je ook nog digitaal inzoomen, al levert dat wel kwaliteitsverlies op.

Als we kijken naar de camerakwaliteit, dan presteert deze redelijk goed. Binnenshuis kiest de camera ervoor om al snel aardig wat ruis te produceren, wat zichtbaar is in de meer donkere elementen van een foto, verder zijn de kleuren prima en ook de belichting is goed voor een toestel in deze prijsklasse. Buitenshuis doet de Xperia L4 het verrassend goed. Scherpe foto’s vol kleur en met veel details. Zo kleurrijk zien we de foto’s in deze klasse niet vaak.

Bij de groothoeklens zien we wat vervaging in de hoeken. In de avonduren is de fotokwaliteit niet om over naar huis te schrijven, ze ogen niet scherp en vertonen veel ruis. Dat nemen we Sony niet helemaal kwalijk, dat is namelijk altijd wel het geval in deze prijsklasse.

We hebben onderstaande foto met de camera van de Sony Xperia L4 gemaakt. Wil je meer foto’s zien, onder verschillende omstandigheden, bekijk dan hier het online fotoalbum.

Videocamera

De videocamera legt beelden vast in maximaal Full-HD resolutie. De opties hiervoor zijn vrij beperkt. De videokwaliteit van de Sony Xperia L4 is redelijk. De beelden zijn kleurrijk, maar door het ontbreken van beeldstabilisatie, ogen de beelden wat schokkerig. Daarbij is het niet mogelijk om tijdens het filmen te schakelen tussen de groothoeklens en de normale lens. Het geluid klinkt wat dof.



Prestaties, accu en overige mogelijkheden

Onder de plastic motorkap van de Sony Xperia L4 ligt een octa-core processor, om precies te zijn de MT6762 van MediaTek. Deze gaat toch alweer een tijdje mee en dat merk je. Samen met 3GB aan werkgeheugen moet de telefoon draaiende gehouden worden. Allereerst; je weet dat je met een toestel in deze prijsklasse niet de snelste smartphone krijgt en dat is dus ook bij de L4 niet het geval. Hij hakkelt soms wat en hij voelt niet altijd even ‘smooth’ aan, maar voor een toestel in deze prijsklasse is er redelijk goed mee te werken. Het geheugen van 64GB kan uitgebreid worden met een geheugenkaart tot maximaal 512GB.

Accu

De L4 heeft een 3580 mAh accu die voldoende presteert. We noteren bij gemiddeld gebruik een screen-on-time tussen de 4 en 5 uur. Bij voornamelijk gebruik van WiFi ligt deze tijd nog hoger. Het opladen gaat via de USB-C aansluiting. Snelladen kan alleen met de optionele snellader.

De vingerafdrukscanner was zelfs bij de high-end Xperia 1 II een pijnpunt. Bij de Xperia L4 zit deze ook aan de zijkant, maar hij lijkt iets beter te reageren dan die van de 1 II. Nog steeds wil het weleens gebeuren dat een vinger niet goed herkend wordt, maar dit is minder storend dan bij zijn 1000 euro duurdere broer. Toch hadden we liever gezien dat deze op een minder foutgevoelige plek had gezeten, zoals aan de achterkant.

Een pijnpunt van de Xperia L4 is dat het toestel nog uitgebracht wordt met Android 9 Pie. Heel raar, voor een toestel waarin nieuwe toestellen bij het uitbrengen van de L4 al van Android 10 waren voorzien. Qua updatebeleid blijft de fabrikant vaag en onduidelijk. Er zullen wel regelmatig beveiligingsupdates verschijnen, maar over Android 10 is nog geen zekerheid.

Beoordeling

De Sony Xperia L4 is een toestel in de betaalbare klasse en dat merk je bij het gebruik. Het is allemaal niet zo snel als een high-end toestel. Maar dat hoeft ook niet, want daar betaal je ook niet voor. Het toestel doet wat het moet doet, en doet dat zonder dat het grote irritaties oplevert. Bovendien is de camera overdag, buitenshuis vaak veel beter dan zijn concurrenten, en dat is zeker een pluspunt.

De accu presteert voldoende en het scherm ziet er goed uit. Wel had de leesbaarheid op zonnige dagen iets hoger gemogen. De vingerafdrukscanner blijft een aandachtspunt voor Sony, die kan zich niet meten met toestellen van andere fabrikanten. Grootste pijnpunt is Android 9 Pie. Je zult niet direct flink achterlopen, maar het feit dat Sony simpelweg geen informatie geeft of het toestel wel of geen Android 10 krijgt is gewoon kansloos.

De concurrentie in dit segment is flink. Voor ongeveer hetzelfde geld heb je bijvoorbeeld de Nokia 5.3, die we hebben besproken in de Nokia 5.3 review. Deze is ook nog een paar euro goedkoper en je bent dankzij Android One verzekerd van een lange periode updates. De Nokia heeft daar wat ons betreft al genoeg voorsprong op de Sony, die toch meer verouderd is en net niet al zijn verwachtingen waar weet te maken.

Voor de Sony Xperia L4 kun je terecht bij Bol.com, Coolblue, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.