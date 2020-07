OnePlus Nord aangekondigd: alles erop en eraan voor erg interessante prijs

Eindelijk is het zover, vanmiddag heeft OnePlus haar nieuwe mid-end smartphone aangekondigd: de OnePlus Nord. De fabrikant plaatst het toestel in een meer betaalbare klasse en de telefoon is van alle gemakken voorzien.

OnePlus Nord aangekondigd

Het bleef in het middensegment even stil bij OnePlus. Vijf jaar geleden was daar de introductie van de OnePlus X. Nu is het tijd voor de tweede mid-end smartphone; de OnePlus Nord. Er gingen de laatste tijd al veel berichten rond over de OnePlus Nord, maar nu hij officieel is aangekondigd, kunnen we alle details met je delen.

De fabrikant wil met de OnePlus Nord de vertrouwde OnePlus-ervaring bieden, zonder dat je daarvoor de hoofdprijs hoeft te betalen. Dat betekent echter niet dat je moet inleveren op kwaliteit en specificaties. De Nord is namelijk van alle gemakken voorzien. Zo is er ondersteuning voor het 5G-netwerk waardoor je klaar bent voor de toekomst. De naam Nord komt trouwens van de naald van het kompas, die naar het noorden wijst. Het is de weg die OnePlus volgt; vertrouwd en vernieuwend. De Nord moet over hetzelfde OnePlus-DNA beschikken waarbij je de beste technologie in een hoge kwaliteit-smartphone terugkrijgt voor een toegankelijke prijs, zo stelt de fabrikant.

Specificaties

De OnePlus Nord heeft allereerst een 6,44 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Dat is een prettige bijkomstigheid, want het scrollen en kijken van filmpjes wordt daarmee nog vloeiender. Verder is de smartphone uitgerust met een Full-HD+ resolutie en is de in-display vingerafdrukscanner dezelfde als bij de OnePlus 8-serie. Die hebben we in onze OnePlus 8 Pro review eerder erg positief ontvangen.

Aan boord van het stijlvolle toestel is een Snapdragon 765G processor van Qualcomm en kun je kiezen uit twee configuraties. Er is een variant met 8GB RAM en 128GB aan opslagruimte, of een versie met 12GB RAM en 256GB aan geheugen. Het geheugen van de Nord is niet uitbreidbaar. Je kunt dual-sim gebruiken in het toestel en er is ook de handige alert-slider voor het snel op stil, geluid of trillen zetten van je telefoon.

Op het gebied van fotografie zijn er ook stappen gezet. In het middensegment wordt volgens OnePlus de telefoon vaak gebruikt voor het maken van selfies. Om die reden heeft de telefoon een dual front-camera gekregen; een 32 megapixel hoofdsensor en 8 megapixel groothoeklens. Aan de achterkant is er een quad-camera met 48MP hoofdlens, 8MP groothoek, 2MP macro en 5MP dieptelens. Je kunt ondanks het missen van een telelens 2x zoomen zonder kwaliteitsverlies. Ook is er optische beeldstabilisatie, een dubbele LED-flitser, Multi-autofocus en 4K filmopname. Verder is er de speciale nachtstand, portretmodus en handmatige modus.

De OnePlus Nord heeft een accu meegekregen met een capaciteit van 4115 mAh. Dankzij de 30T Warp Charge lader laadt het toestel lekker snel op. Verder laat OnePlus direct het updatebeleid weten voor de smartphone, die wordt gelijkgetrokken met de rest van de smartphones. Dit betekent twee jaar software-updates (Android 11 en Android 12 dus) en 3 jaar beveiligingsupdates. Deze security-patches zullen iedere twee maanden uitgerold worden. Een prima updatebeleid.

Release en prijs

OnePlus benoemde in de teasers al dat de OnePlus Nord zou verschijnen met een prijs van onder de 500 euro. Niets is minder waar. De 8GB/128GB gaat over de toonbank voor een bedrag van een zeer nette 399 euro. Voor 499 euro heb je de smartphone in handen met 12GB/256GB. Voor wat je krijgt, heb je dan een zeer uitgebreide smartphone, inclusief 5G!

Je kunt het toestel vanaf 17:00 uur pre-orderen bij Coolblue, T-Mobile, Belsimpel en bij OnePlus zelf. De uitlevering is op 4 augustus.

Update: lees de OnePlus Nord preview.