OnePlus Buds aangekondigd: eerste wireless-headset met scherpe prijs

Het was vandaag niet alleen maar de aankondiging van de OnePlus Nord. De fabrikant heeft ook de eerste ‘true wireless headset’ aangekondigd: de OnePlus Buds.

OnePlus Buds

Net als verschillende andere merken zoals Samsung, Apple en Huawei heeft nu ook OnePlus de eigen ‘true wireless headset’; de OnePlus Buds. Deze moeten zorgen voor de beste geluidskwaliteit en zorgen voor een razendsnelle connectie met bijvoorbeeld je OnePlus-smartphone. Echter werkt de headset ook met toestellen van andere merken. De headset is gepresenteerd op de OnePlus Nord aankondiging.

De OnePlus Buds hebben een Noise Cancellation-functie waardoor de focus op de muziek komt te liggen, en achtergrondgeluid wordt gefilterd. Daarbij kent het ‘super low latency’ en bass boost voor een nog betere geluidservaring. Dit komt niet alleen de geluidskwaliteit ten goede maar ook de telefoongesprekken. De Buds beschikken namelijk ook over microfoons.

Dankzij Fast Pair zijn ze onwijs snel verbonden met je smartphone en kun je nog sneller naar je muziek luisteren. OnePlus geeft de headset handige gestures mee, zodat je met een tik op het oortje de muziek kunt pauzeren of andere acties kunt uitvoeren. Je kunt deze gestures zelf instellen, zo geeft OnePlus aan.

In elke earbud zit een 35 mAh accu, de capaciteit van de accu in de box is 430 uur. Dit samen moet zorgen voor 30 uur lang muziekplezier op één acculading. De headset kan zichzelf dus opladen in de box. Met 10 minuten laden kun je 10 uur muziek luisteren. De box zelf is in circa 80 minuten opgeladen.

Verkrijgbaarheid

De OnePlus Buds komen beschikbaar in het wit en zwart, hoewel OnePlus bij die laatste het heeft over grijs. Er is ook nog een Nord Blue-kleur. De prijs van de oortjes komt uit op 89 euro, en zijn vanaf straks te pre-orderen, net als de Nord.