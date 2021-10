Na Squid Game is er nog veel meer te zien op de videodiensten Netflix, Pathé Thuis en Videoland. We maken een rondje en deze titels vind je in week 42 van 2021 nieuw!

Netflix

Insiders – seizoen 1

In de reality serie Insiders denken 12 mensen dat ze 100.000 euro kunnen winnen nadat ze gecast zijn. In werkelijkheid is de reality show allang bezig. Wie gaat er met de prijs vandoor?

Locke & Key – seizoen 2

Gebaseerd op de gelijknamige stripboeken volgen we twee broers en een zusje die na de moord op hun vader verhuizen naar het huis van hun voorouders.

Ook deze week op Netflix:

Little Big Mouth

Panihida

Dynasty (seizoen 4)

Inside Job (seizoen 1)

The Office (seizoen 1-9)

Videoland

The Nice Guys

The Nice Guys speelt zich af in het Los Angeles van de jaren ’70, wanneer de arme privé-detective Holland March en de ingehuurde handhaver Jackson Healy moeten samenwerken om de zaak van een vermist meisje en de schijnbaar ongerelateerde dood van een pornoster op te lossen. Tijdens hun onderzoek brengen ze een schokkende samenzwering aan het licht die reikt tot in de hoogste kringen van de macht.

Child 44

Een politiek geladen seriemoordenaarsthriller die zich afspeelt in 1953 in Sovjet-Rusland. De film vertelt de gewetenscrisis van geheim agent Leo Demidov, die status, macht en huis verliest wanneer hij weigert zijn eigen vrouw Raisa aan te geven als verrader.

Pathé Thuis

Billy Elliot

Billy moet van zijn vader een bokser worden, maar Billy danst veel liever ballet. Deze filmklassieker is vanaf vrijdag te vinden op Pathé Thuis.

Nobody

Een film van een heel ander kaliber. Hutch Mansell, een onderschatte en over het hoofd geziene vader en echtgenoot, die de vernederingen van het leven op de kin neemt en nooit terugslaat. Een niemand.