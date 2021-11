Nieuw op Netflix, Videoland en Disney+ de komende week (week 45 – 2021)

Een rustig weekje op de streamingsdiensten maar we lichten toch nog een paar titels uit die de moeite waard zijn om te checken in week 45 van 2021!

Netflix

Red Notice (2021)

Een rode melding van Interpol is een waarschuwing om ’s werelds meest gezochte personen op te jagen en gevangen te nemen. Maar wanneer een gewaagde overval de top-profiler van de FBI (Johnson) en twee rivaliserende criminelen (Gadot, Reynolds) samenbrengt, is niet te voorspellen wat er zal gebeuren.

Animal (seizoen 1)

In de Netflix-docuserie Animal worden indrukwekkende dieren gevolgd. Bijna al het materiaal is geschoten door lokale cameramensen want door de pandemie waren veel landen onbereikbaar.

Disney+

Home Sweet Home Alone

In deze home alone-reboot van Disney is opnieuw een stel ouders hun kind vergeten. Een echtpaar probeert een erfstuk te stelen.

Videoland

John Wick: Chapter 2

Keanu Reeves is terug als John Wick, deze gepensioneerde huurmoordenaar komt gedwongen weer terug om een internationale moordernaarsbende te pakken te krijgen.