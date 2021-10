November staat voor de deur en na al die horrorfilms is het wel weer even tijd voor een ander genre! We maken een rondje langs de streamingsdiensten en vertellen je wat er nieuw is in de eerste week van November.



Netflix

Crazy, Stupid, Love

Cal Weaver is veertiger en beleeft een droomleven: een goede baan, een mooi huis, geweldige kinderen en een huwelijk met zijn middelbare schoolliefje. Maar wanneer Cal verneemt dat zijn vrouw Emily hem bedrogen heeft en wil scheiden, valt zijn “perfecte” leventje al snel in duigen.

We’re the Millers

Wanneer een kleine wietdealer wordt overvallen door een paar schurken die zijn geld en zijn voorraad stelen, komt hij in grote problemen met zijn leverancier. Om het goed te maken, moet de kleine dealer een grote smokkelaar worden door de nieuwste lading uit Mexico binnen te brengen.

Narcos: Mexico (seizoen 3)

Chaos brengt nieuwe kansen. Het derde en laatste seizoen van Narcos: Mexico gaat op 5 november in première op Netflix.

Ook deze week op Netflix:

– John Q

– Anima

– Phantom Thread

– Love Hard

– Arcane (seizoen 1)

Amazon Prime Video

Hausen (seizoen 1)

Nadat de moeder van de 16 jarige Juri is overleden verhuizen hij en zijn vader naar een vervallen woning aan de rand van een stad. Juri ontdekt dat er iets mis is met het gebouw en een eigen leven leidt.

Gunpowder Milkshake

Sam wordt alleen gelaten door haar moeder wie een zeer effectieve huurmoordenaar blijkt te zijn. Zij wordt opgevoed om later in de voetsporen van haar moeder te treden.

Pathé Thuis

Dune

Het heldenverhaal van een begaafde jongen die tot grootse dingen is voorbestemd, hij moet de toekomst van zijn familie en volk veiligstellen op een gevaarlijke planeet in het universum.

Eerdere edities van Nieuw op de streamingdiensten, vind je via de gerelateerde berichten, onderaan dit bericht.