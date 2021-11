Netflix laat je vanaf nu 5 games spelen via de app: zo werkt het

Videodienst Netflix kan niet alleen meer voor films en series gebruikt te worden. Met de nieuwste app-versie worden games toegevoegd die je kunt spelen. Er is keuze uit vijf verschillende games die je kunt spelen, gewoon in de Netflix app.

Netflix games

Eerder werd al bekend dat Netflix games beschikbaar zou stellen in de mobiele apps, en het begin daarvoor is nu gemaakt. Netflix-abonnees kunnen in de Android-app terecht voor het spelen van één van de vijf games. Hiervoor hoef je niet extra betalen, en ook zijn er geen advertenties die tevoorschijn komen. Het maakt ook niet uit welk abonnement je bij Netflix afneemt.

Vanaf vandaag kunnen de volgende games gespeeld worden via de Netflix-app:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

De games zijn wereldwijd beschikbaar, maar niet beschikbaar bij kinderprofielen. Voor sommige van de vijf games is een internetverbinding nodig; sommigen werken ook offline. De games worden ingeladen in de ingestelde taal, al zal deze in het Engels zijn als er geen andere talen van een game beschikbaar zijn. De games zijn in de Netflix-app terug te vinden via het speciale tabblad, waar je vervolgens de game kunt kiezen.

Het kan even duren voordat de games bij iedere gebruiker zichtbaar zijn.