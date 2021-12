Nieuw op Netflix en Pathé Thuis de komende week (week 50 – 2021)

We maken een fris rondje langs Netflix en Pathé Thuis waar ook deze week weer een hoop nieuwe series en films te vinden zijn! Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 50 van 2021.

Netflix

Bonusfamiljen (seizoen 4)

Patrik en Lisa worstelen met de dagelijkse logistiek van het grote bonusgezin. Weet het samengestelde gezin ook dit seizoen weer samen te overleven of vertoont de relatie tussen de twee scheurtjes.

The Future Diary

Realityserie waarin vreemden met elkaar kennis maken en aan de hand van een script hun eigen liefdesverhaal volgen.

Élite historias breves: Phillipe Caye Felipe

Cayetana probeert over haar ex heen te komen met hulp van haar nieuwe vriend Felipe, tot plots prins Phillipe weer in haar leven verschijnt.

A California Christmas: City Lights

Vervolg op “A California Christmas”. Volgt Callie en Joseph een jaar nadat ze verliefd zijn geworden en nu een melkveebedrijf en wijnmakerij runnen, maar hun romance wordt bedreigd wanneer zakelijke en familieverplichtingen Joseph terugroepen naar de stad.

Pathé Thuis

Ron’s Gone Wrong

Het verhaal van Barney, een onhandige middelbare scholier en Ron, zijn nieuwe wandelende, pratende, digitaal-verbonden apparaat. Ron’s storingen tegen de achtergrond van het social media tijdperk lanceren hen op een reis om te leren over echte vriendschap.

The Vow

Geïnspireerd op een waargebeurd verhaal, The Vow is het verhaal van een liefde die weigert vergeten te worden. Leo (Channing Tatum) is er kapot van wanneer een auto-ongeluk zijn vrouw Paige (Rachel McAdams) in een diepe coma brengt. Ze herstelt op wonderbaarlijke wijze – maar de laatste vijf jaar van haar herinneringen zijn verdwenen. Plotseling is Leo getrouwd met een vreemdeling die zich niets van hem kan herinneren.