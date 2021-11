We maken een nieuwe ronde langs Netflix, Disney en Pathé Thuis om jouw december goed van start te laten gaan! Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 48 van 2021.

Netflix

World War Z

Een medewerker van de VN racet tegen de tijd en het lot in, terwijl hij de wereld rondreist om de uitbraak van een dodelijke zombie-pandemie te stoppen.

The Interview

Talkshow-host Dave Skylark en zijn producer, Aaron Rapoport, scoren een interview met Kim Jong-Un, dictator van Noord-Korea. Maar wanneer de CIA hen vraagt om Kim te vermoorden, worden ze de minst gekwalificeerde mannen ooit om hem te vermoorden.

Spider-Man: Far From Home

Onze vriendelijke buurtsuperheld besluit zijn beste vrienden Ned, MJ en de rest van de bende te vergezellen op een Europese vakantie. Maar Peter’s plan om de superheldendaden voor een paar weken achter zich te laten wordt snel geschrapt wanneer hij instemt om Nick Fury te helpen het mysterie van verschillende aanvallen van elementaire wezens op te lossen, die een ravage aanrichten over het hele continent!

Coyotes

Een hechte groep vrienden op zomerkamp vindt diamanten in het bos. Er volgt een wild avontuur dat hun vriendschap zwaar op de proef stelt en hun leven in gevaar brengt. Vanaf donderdag te zien op Netflix.

Disney+

Diary of a Wimpy Kid

Greg Heffley is een mager maar ambitieus kind met een actieve verbeelding en grote plannen om rijk en beroemd te worden – hij moet alleen eerst de middelbare school zien te overleven. Tot overmaat van ramp lijkt Gregs beminnelijke beste vriend Rowley zich door het leven te slaan en in alles te slagen zonder zelfs maar zijn best te doen! Terwijl de details van zijn hilarische – en vaak rampzalige – pogingen om erbij te horen de pagina’s van zijn dagboek vullen, leert Greg echte vrienden te waarderen en de voldoening die je krijgt als je opkomt voor wat juist is.

Pathé Thuis

Words on Bathroom Walls

Halverwege zijn laatste jaar op de middelbare school wordt een geestige, introspectieve tiener gediagnosticeerd met een psychische aandoening. Hij worstelt om dit geheim te houden, terwijl hij verliefd wordt op een briljante klasgenoot die hem inspireert om zijn hart te openen en zich niet te laten definiëren door zijn aandoening.