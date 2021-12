Even lekker uitbuiken doe je met een van deze nieuwe films en series die je in de komende week gaat vinden op je favoriete streamingsdienst. Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 52 van 2021.

Netflix

The Girl in the Yellow Jumper

Een man kijkt televisie als hij wordt meegesleurd en gegijzeld. Hij weet te ontsnappen en komt thuis met een ongelooflijk verhaal

Folk med ångest (seizoen 1)

Een mislukte bankoverval eindigt met acht gijzelaars in een open huis. Bij hun vrijlating verdwijnt de dader spoorloos en alle gijzelaars vertellen verschillende verhalen aan de disfunctionele politieagenten Jack en Jim, waarna een klassiek – maar hilarisch – raadselachtig mysterie ontstaat.

Cobra Kai (seizoen 4)

In seizoen 4 bundelen de Miyagi-Do en Eagle Fang dojo’s hun krachten om Cobra Kai te verslaan op het karatetoernooi voor kinderen onder de 18. Wie verliest, moet zijn gi ophangen. Samantha en Miguel proberen de alliantie tussen de dojo’s te behouden en Robby gaat er helemaal voor bij Cobra Kai. Het lot van de Vallei is nog nooit zo onzeker geweest.

American Assassin

American Assassin volgt de opkomst van Mitch Rapp, een CIA rekruut onder de instructie van Koude Oorlog veteraan Stan Hurley. Het tweetal wordt vervolgens door CIA onderdirecteur Irene Kennedy gevraagd om een golf van schijnbaar willekeurige aanslagen op zowel militaire als burgerdoelen te onderzoeken.

Pathé Thuis

American Siege

De Sheriff van het rustige plaatsje Fitzgerald in het zuiden van Georgia weet alles over “zijn” stadje. Maar als de dokter wordt gegijzeld is het aan hem om deze situatie tot een goed einde te brengen.

Rouge

Megan Fox speelt huurling O’Hara in de explosieve actiefilm Rogue. Ze leidt soldaten op een gedurfde missie: gijzelaars redden van een groep ontvoerders. Wanneer de missie mislukt en het team in het midden van Afrika strandt, moet O’Hara het niet alleen opnemen tegen een bende rebellen, maar ook tegen een leeuw.

Disney+

The Heat

De gespannen FBI-agente Sarah Ashburn en de grofgebekte agent uit Boston, Shannon Mullins, kunnen niet beter met elkaar opschieten. Maar wanneer ze hun krachten bundelen om een meedogenloze drugsbaron op te pakken, worden ze het laatste wat iemand verwachtte: maatjes.