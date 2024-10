Android 15 officieel beschikbaar: dit zijn alle nieuwe functies

Google heeft definitief Android 15 aangekondigd. Per direct is de update naar de nieuwe Android-versie beschikbaar voor verschillende toestellen, waaronder de Pixel-modellen. Wat brengt de nieuwe update met zich mee?

Android 15 beschikbaar

Daar is het langverwachte moment; Android 15 is officieel vrijgegeven en aangekondigd. De nieuwe update is vanaf nu direct voor de eerste toestellen beschikbaar. Met de komst van de opvolger van Android 14 introduceert Google een reeks nieuwe functies en mogelijkheden, waarover we al het één en ander hebben gehoord in de afgelopen maanden. In februari werd de eerste versie van Android 15 namelijk al uitgerold.

Nieuw is bijvoorbeeld de Private Space. Dit is een functie waarmee je applicaties achter een extra beveiliging kunt zetten. Deze kunnen dan niet door iemand anders gebruikt worden. Ook wordt zo’n app niet zichtbaar in de multitasking, bij instellingen en bij andere apps. Deze privéruimte kun je afschermen met een pincode, een wachtwoord, of middels gezichtsherkenning of vingerafdruk.

Verder biedt Android 15 een verbetering genaamd ‘Predictive back’. Hiermee wordt een preview getoond tijdens het terug-swipen. Door het huidige venster te verkleinen, worden gebruikers erop gewezen dat de app afgesloten wordt. In Android 15 is ook een vernieuwd scherm te zien die je wijst op screenshots of een gekopieerde tekst. Een andere handige toevoeging is de adaptieve vibratie. De haptische intensiteit (ofwel de trilmotor) wordt aangepast op basis van de omgeving van je telefoon. Denk aan dat hij in de broekzak zit, of juist stil op tafel ligt.

Foto via 9to5Google

De update naar Android 15 brengt verder een nieuwe set widgets met hoogtepunten, en nieuwe personaliseringsopties. Onder andere de achtergrondkiezer maakt nu beter onderscheid tussen het vergrendelscherm en het startscherm, op foldablesa kan de taakbalk altijd weergegeven worden, je kunt app-paren opslaan op het startscherm en er zijn meer opties. Wanneer je Bluetooth uitschakelt, wordt deze voortaan standaard weer de dag erna ingeschakeld (al kun je dit uitzetten). In Android 15 is verder het scherm met privacy-instellingen opnieuw ingedeeld.

Voor Pixel-toestellen is de verbetering dat meldingen kunnen synchroniseren tussen Pixel-apparaten. Handig als je bijvoorbeeld een Pixel 9 Pro en een Pixel tablet hebt, dan zie je niet alle meldingen dubbel. Notificaties die je negeert, worden daarmee niet op het andere apparaat getoond. Verder kun je apps archiveren, is er het vernieuwde volumepaneel, dynamische kleurinstellingen en verschillende andere verbeteringen. De collega’s van 9to5Google hebben onderstaande video gemaakt met alle nieuwe functies.



Pixel Feature Drop

Een reeks verbeteringen specifiek voor Pixel-toestellen komt er ook aan. In onderstaand schema zie je direct welke toestellen, welke nieuwe functie kunnen verwachten. Deze nieuwe opties zijn gekoppeld aan de Pixel Feature Drop van oktober, en worden bij de Pixel-modellen toegevoegd aan de Android 15 update.

De update naar Android 15 wordt vanaf nu uitgerold voor de Pixel 6 en nieuwer. Nog geen update ontvangen, dan kun je handmatig controleren op updates in het menu met systeeminstellingen.