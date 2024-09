Android 15 maakt einde aan oude meldingen

Android 15 krijgt verbeteringen. Zover is al duidelijk. Nu duikt informatie op over een andere verbetering. Oude meldingen moeten met deze versie tot het verleden behoren.

Android 15 met oude meldingen

Android 15 komt met een interessante verbetering die gericht is op het beheren van oude meldingen. Een van de opvallende aanpassingen is dat meldingen die ouder zijn dan twee weken, automatisch worden geblokkeerd. Deze nieuwe functie in Android 15 QPR1, zorgt ervoor dat oudere meldingen geen geluid, trilling of volledige melding op het scherm meer veroorzaken. In plaats daarvan worden deze waarschuwingen stil en in een geminimaliseerde staat weergegeven.

Hoewel dit geen veelvoorkomend probleem is, kan het toch irritant zijn wanneer je na een tijd je Android-apparaat weer inschakelt en een stortvloed aan meldingen ontvangt. Vooral voor gebruikers die hun telefoon of tablet een tijdje niet hebben gebruikt, biedt deze aanpassing een handige oplossing.

Daarnaast is er speculatie dat Android 15 mogelijk ook een “cooldown” voor meldingen opnieuw introduceert. Deze functie, die eerder werd gespot in de eerste Developer Preview-release, zou bedoeld zijn om gebruikers wat ademruimte te geven tussen meldingen. Het is echter nog onduidelijk of deze functionaliteit daadwerkelijk zijn weg zal vinden naar de uiteindelijke release van Android 15.

Een andere interessante ontwikkeling is de voortzetting van Google’s werk aan het synchroniseren van meldingen over verschillende apparaten. Hierover schreven we eerder al.