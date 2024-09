‘Android 15 komt op 15 oktober naar Pixel-toestellen’

Er lijkt zich te zijn op een datum voor de uitrol van Android 15. Nog een kleine maand wachten, en dan zouden de eerste toestellen de update naar Android 15 moeten krijgen, zo blijkt uit nieuwe berichten.

Android 15 op 15 oktober

Nieuwe informatie is verschenen over de releasedatum van de stabiele update naar Android 15. Als de berichten kloppen, dan zal de uitrol van de update starten op 15 oktober. Dit is op een dinsdag; wat opmerkelijk is. Doorgaans brengt Google de nieuwe Android-update uit op een maandag. Dit is echter te verklaren, doordat maandag 14 oktober een feestdag is in de Verenigde Staten; Columbus Day.

De datum van 15 oktober lijkt nu wel vast te staan. Mochten er toch onverhoopt bugs of problemen aan het licht komen, kan het zijn dat de update uitgesteld wordt. Als eerst zal de update beschikbaar komen voor de Pixel 6 en nieuwere modellen. Ook de Pixel 9-serie krijgt vanaf die datum de nieuwe update. Toestellen van andere merken zullen pas later volgen, maar daarover ontbreekt nog informatie.

