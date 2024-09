Google Pixel 9 Pro Fold brengt het er slecht vanaf in duurzaamheidstest

De tweede foldable van Google is de Pixel 9 Pro Fold. De nieuwe smartphone van het bedrijf wordt ook uitgebracht in Nederland. Nu is JerryRigEverything ermee aan de slag gegaan. De uitkomst is niet bepaald positief.

Pixel 9 Pro Fold is niet zo robuust

JerryRigEverything is een videokanaal waarin Zack aan de slag gaat met verschillende toestellen, waaronder tal van telefoons. Gekeken wordt hoe duurzaam en robuust een nieuwe smartphone is. In een nieuwe video van de videomaker wordt de Google Pixel 9 Pro Fold onder handen genomen. In de video’s wordt de buigtest gedaan, maar ook gekeken naar de invloed van scherpe voorwerpen of vlammen.



De nieuwe Google Pixel 9 Pro Fold doet het hierbij niet heel lekker, zo is de conclusie. De smartphone bezwijkt bij de buigtest. Op hetzelfde moment als de voorganger van het toestel. Een smartphone in boekvorm is weliswaar kwetsbaar, maar in een eerdere video van de Galaxy Z Fold 6 werd al duidelijk dat het niet direct einde verhaal hoeft te betekenen.