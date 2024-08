Pixel 9 Pro XL onderworpen aan duurzaamheidstest (video)

Smartphones zijn dure dingen en we beschermen graag onze dure speeltjes met screenprotectors en hoesjes. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje. Hoe goed zit het met de robuustheid en duurzaamheid van de Google Pixel 9 Pro XL?

Pixel 9 Pro XL in duurzaamheidstest

Een nieuwe video is online verschenen van JerryRigEverything. De videomaker die eigenlijk Zack heet, heeft de nieuwe Google Pixel 9 Pro XL op bezoek gehad. Eén van de vier toestellen die dinsdag werden aangekondigd. In de video wordt gekeken hoe het gesteld staat met de duurzaamheid van de smartphone. Hoe krasbestendig is het beeldscherm van de telefoon en buigt het toestel snel? Dat wordt bekeken in onderstaande video.

Ben je zelf benieuwd naar een toestel uit de Pixel 9-serie. DroidApp heeft een mooie tip voor je, hoe je veel geld kunt besparen op een nieuwe Pixel 9-telefoon. Lees dit artikel.



Google Pixel 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro