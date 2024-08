Google stelt nieuwe ‘Sound Matters’ geluiden en ringtones beschikbaar voor Pixel

De Pixel 9-serie van Google wordt voorzien van verschillende verbeteringen en mogelijkheden. Dat is echter niet het enige dat vernieuwd is. Je vindt er ook een hoop nieuwe ringtones en geluiden terug. Deze komen nu ook beschikbaar voor andere Pixel-modellen.

Nieuwe ringtones voor Pixel 9-serie

Vorige week kondigde Google haar nieuwe Pixel 9-serie aan. Deze nieuwe reeks is vanaf nu ook te bestellen in Nederland, met mooie aanbiedingen. De vier nieuwe smartphones in deze modelreeks wordt geleverd met de nieuwe Pixel Sound Matters-ringtones. Deze collectie is geïnspireerd op de geluiden uit de Afrikaanse savanne, zo laat Google weten. De nieuwe geluiden kunnen gebruikt worden als beltoon, alarm of meldingsgeluid. Volgens Google moeten de nieuwe sounds “gebruikers inspireren om verbinding te maken met de natuur, de schoonheid ervan te waarderen en actie te ondernemen om de natuur te beschermen”.

Een update naar Google Sounds 3.1 brengt de nieuwe Pixel ringtones en geluiden ook naar eerder uitgebrachte toestellen in de Google Pixel-serie. Wil je niet wachten op een update, dan kun je hier ook de APK downloaden. Vervolgens krijg je toegang tot 16 nieuwe geluiden. Google laat weten dat de geluiden aan het eind van vorig jaar zijn opgenomen, tijdens het regenseizoen in het Zuidelijke deel van Afrika.

Gebruikers met een Pixel 4 of nieuwer kunnen gebruik maken van de nieuwe sounds van de Pixel 9. De nieuwe geluiden heten op Nederlandse toestellen slecht vertaald; ‘Geluid telt’.