Pixel 9- en Pixel 8 Pro kunnen vanaf nu in Europa lichaamstemperatuur meten

Het is vanaf nu bij de Pixel 8 Pro en Pixel 9 Pro mogelijk om je lichaamstemperatuur te meten. De server-side update wordt vanaf nu hiervoor in Europa uitgerold. Eerder was de functionaliteit alleen in de Verenigde Staten te gebruiken. Nu dus ook in Nederland, België en andere Europese landen.

Lichaamstemperatuur meten met Pixel Pro

De Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL zijn alle drie voorzien van een thermometer. Via de gelijknamige applicatie is het mogelijk om de temperatuur te meten. Tot dusver was het enkel mogelijk om de temperatuur van objecten te meten, maar dankzij een server-side update is het daadwerkelijk mogelijk om de lichaamstemperatuur te meten. Goed om te weten is dat de telefoon wel over een actieve simkaart of eSIM dient te beschikken.

Bij het starten van de Thermometer-app zie je vanaf nu de optie om de lichaamstemperatuur te meten. Hiervoor gebruikt de telefoon de sensor in de cameramodule. Je krijgt een uitleg in de applicatie te zien, want het luistert nogal nauw over hoe je moet meten. Desgewenst kunnen de metingen opgeslagen worden in je Fitbit-account.

Google Pixel 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro