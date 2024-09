Android 15 QPR1 Beta 2 uitgebracht: widgets op vergrendelscherm terug

We krijgen een nieuwe Android-versie aangeboden. Het gaat om een update voor Android 15. In de nieuwe versie van Android 15 QPR1 Beta 2 zien we een reeks verbeteringen en optimalisaties, en wat nieuwe functies.

Android 15 QPR1 Beta 2

In Android 15 QPR1 Beta 2 zien we een aantal verbeteringen terug, welke nog niet eerder in Android 15 waren toegevoegd. Onlangs werd de stabiele versie van Android 15 aangekondigd. Als eerst zijn er nu lockscreen widgets toegevoegd, ofwel de widgets op het vergrendelscherm. Vooralsnog geldt het alleen om ondersteuning voor tablets. Het is niet bekend of Google de functionaliteit ook voor smartphones uit gaat rollen.

Foto via Android Authority

Verder heeft Google gewerkt aan desktop-vensters op de Pixel Tablet en een vernieuwde slider over de helderheid. Hierbij geeft de slider een percentage van hoeveel de helderheid bedraagt. Het scherm met instellingen is vernieuwd (zie hieronder) en ook andere kleine verbeteringen zijn doorgevoerd.

Foto via 9to5Google

Met Android 15 QPR1 Beta 2 worden ook een reeks bugfixes en optimalisaties doorgevoerd. Een overzicht met de verbeteringen hebben we hieronder voor je neergezet.