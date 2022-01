Samsung Galaxy S21 FE krijgt eerste grote update: beveiligingspatch januari

Een grote update wordt in Nederland en België uitgerold voor de Samsung Galaxy S21 FE. De smartphone ontvangt de eerste update die voor het toestel beschikbaar wordt gesteld; de januari-update.

Eerste update voor Galaxy S21 FE

De eerste update voor de Samsung Galaxy S21 FE is een feit. De nieuwe smartphone van Samsung werd eerder deze maand uitgebracht in ons land en draait direct vanuit de doos op Android 12. Daarbij was beveiligingsupdate november 2021 meegeleverd. Nu het toestel verkrijgbaar is, is het ook tijd voor de nieuwste update voor de smartphone. Dit betekent dat beveiligingsupdate januari 2022 uitgerold wordt voor de Samsung Galaxy S21 FE.

Het is een grote update, met een grootte van bijna 4GB, 3960,49MB om precies te zijn. Uit de changelog wordt duidelijk dat de fabrikant ook gewerkt heeft aan verbeteringen voor de algehele stabiliteit. Vermoedelijk heeft Samsung dus nog het nodige gesleuteld aan het toestel met deze update.

De update wordt vanaf nu uitgerold in Nederland en België. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je Galaxy S21 FE.