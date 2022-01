Samsung Galaxy S22-serie: groot lek onthult alles

Een groot lek over de Samsung Galaxy S22-serie is officieel. De smartphones zullen op 9 februari aangekondigd worden, maar nu al krijgen we voorafgaand aan de release, een hoop details te horen.

Groot lek: Galaxy S22

Op 9 februari staat de aankondiging gepland van de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Deze datum is woensdag door de fabrikant bevestigd. Dankzij de Duitse collega’s van Winfuture komen we van alles te weten over de smartphones. Hoewel veel informatie al bekend was, zetten we de details hieronder voor je op een rijtje.

Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22 krijgt een 6,1 inch Dynamic AMOLED-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels en een variabele verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Er is een Exynos 2200 chipset voor de Europese markt, 8GB aan werkgeheugen en een 3700 mAh accu. Het toestel krijgt een formaat van 146,0 x 70,6 x 7,6 millimeter. Het gewicht komt uit op 167 gram.

De camera van de Samsung Galaxy S22 bestaat uit een 50 megapixel hoofdlens (f/1.8, OIS), 12MP groothoek (f/2.2) en een 10 megapixel telelens met 3x zoom. Aan de voorzijde heeft de telefoon een 10 megapixel front-camera.

Galaxy S22+

De Samsung Galaxy S22+ is het middelste model in de serie. Deze krijgt een 6,6 inch Dynamic AMOLED-scherm met dezelfde resolutie en verversingssnelheid. Ook de meeste andere specificaties komen overeen zoals de processor en het werkgeheugen. Samsung geeft de telefoon de afmetingen 157,4 x 75,8 x 7,64 millimeter en een gewicht van 195 gram. De camera set-up is gelijk aan die van de Galaxy S22. De accucapaciteit komt uit op 4500 mAh.

Galaxy S22 Ultra

De meest uitgebreide van de drie is de Samsung Galaxy S22 Ultra. Dit toestel heeft ruimte voor de S Pen en beschikt over een 6,8 inch Dynamic AMOLED-scherm met een resolutie van 3080 x 1440 pixels. Er is een 108 megapixel hoofdlens (f/1.8, OIS), een 12MP groothoeklens en tweemaal een 10MP telefotolens. Eén daarvan is een periscooplens met optische beeldstabilisatie. Aan de voorkant krijgt de telefoon een 40MP front-camera. De batterij is een 5000 mAh accu. We meten verder 163,3 x 77,9 x 8.9 millimeter en een gewicht van 227 gram.

Prijzen

Eerder verschenen de prijzen al voor de nieuwe toestellen. Die zullen in Europa als volgt zijn;

Samsung Galaxy S22

8GB/128GB: 849 euro

8GB/256GB: 899 euro

Samsung Galaxy S22+

8GB/128GB: 1049 euro

8GB/256GB: 1099 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra

8GB/128GB: 1249 euro

12GB/256GB: 1349 euro

12GB/512GB: 1449 euro

De aankondiging staat gepland voor 9 februari. Vanaf 25 februari moeten de nieuwe smartphones uit de S22-serie verkrijgbaar zijn in Nederland.